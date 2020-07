0 Facebook Pranzo in famiglia finisce in tragedia, bimba di 1 anno sbranata dal pitbull dei nonni Cronaca 25 Luglio 2020 13:34 Di redazione 1'

Il dramma che ha sconvolto le cronache di ieri. Un pranzo in famiglia terminato in modo orribile. Una famiglia devastata dal dolore. Una bimba di 15 mesi è stata sbranata e uccisa dal cane dei nonni. Un pitbull.

La piccola si chiama Scarlett Preira. Il triste episodio è avvenuto nel giardino di casa a East Providence, nel Rhode Island, Stati Uniti. La bimba era seduta sul prato quando all’improvviso il cane si è avvicinato e l’ha aggredita.

I genitori spaventati e nel panico hanno chiamato la Polizia. Uno degli agenti è stato costretto a sparare e ad uccidere il cane per far si che mollasse Scarlett. Feriti i genitori nel tentativo di salvare la figlioletta. La comunità, sconvolta dall’accaduto, ha organizzato una raccolta fondi per i funerale della piccola.