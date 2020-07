0 Facebook Paura in Campania, bimbo di due anni ingoia una noce e soffoca: ricoverato al Santobono Cronaca 25 Luglio 2020 19:06 Di redazione 1'

Panico in Irpinia dove una famiglia di Tricolle, località in provincia di Avellino, ha trascorso degli attimi di vera paura. Un bimbo di due anni che vive con la famiglia in contrada Cervo ha rischiato di morire per soffocamento. La causa? Una noce.

Dopo averla ingoiata, come riportato da Il Mattino, il piccolo ha avuto una grave crisi respiratoria che ha reso necessario il ricovero urgente in ospedale. Il piccolo è stato trasportato presso l’ospedale Santobono di Napoli. Si trova nel reparto di rianimazione ma per fortuna non è in pericolo di vita.

In un primo momento il bimbo era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino. Una volta stabilizzato da un punto di vista respiratorio, il piccolo è stato portato a Napoli in elicottero. Fondamentale l’estrazione del pezzo di noce che aveva causato la crisi respiratoria.