Una vacanza tra amiche del liceo. In quella fase della vita dove la scuola volge al termine ma la spensieratezza e la voglia di scoprire il mondo divertendosi non hanno fine. Purtroppo per Carlotta Martellini, 18enne di Perugia, non è andata così.

Un violento incidente stradale accaduto a Mykonos, isola della Grecia, ne ha spezzato l’esistenza. La vita e i sogni di Carlotta si sono infranti sugli scogli dove l’auto sulla quale era a bordo è precipitata. Ferite le amiche che erano con lei.

“Abbiamo visto Carlotta volare e poi il buio“, questo – come riportato da Il Mattino – hanno detto le amiche che hanno assistito e vissuto la scena. Ancora incerta la dinamica del sinistro sul quale le autorità hanno aperto un’inchiesta.

I FATTI –

Avevano noleggiato delle auto per godersi le meraviglie dell’isola di Mykonos in Grecia. Una comitiva di amici andata in vacanza. Nessuno avrebbe immaginato che quest’ultima sarebbe potuta diventare una tragedia.

Carlotta Martellini di Perugia era a bordo di una delle vetture. Stava percorrendo una strada provinciale. All’improvviso una curva presa male ha fatto sbandare l’automobile che è finita fuori strada schiantandosi sugli scogli.

Per la 18enne non c’è stato nulla da fare. Come riportato da Il Mattino, la Farnesina ha avvertito i genitori che hanno ricevuto la triste notizia, Sconvolta l’intera comunità perugina. Tantissimi i messaggi d’affetto per Carlotta e la sua famiglia.