Un bagno grande ed elegante. Una vasca piena di schiuma. Dall’acqua emerge il corpo statuario di Raffaella Fico, showgirl ed ex concorrente dei reality show nonché ex di Mario Balotelli. Una foto sexy, in quanto la bella napoletana è praticamente nuda.

A coprirne le forme solo le mani e la spuma. Una foto pubblicata sui profili social e che ha scatenato gli utenti. Un’immagine diventata virale e che ha fatto impazzire il web. Tantissimi i commenti da parte degli utenti. Tra chi ha scritto pensieri ironici a chi ha riempito di complimenti la Fico.