0 Facebook Napoli prega per Emanuele, il 12enne operato dopo la caduta da un tetto Cronaca 24 Luglio 2020 09:03 Di redazione 2'

Si trova in prognosi riservata presso l’ospedale Santobono di Napoli. Le sue condizioni, come riportato da Teleclub, sarebbero gravi. È questo il quadro clinico di Emanuele. il ragazzino di 12 anni caduto da un tetto a Casavatore mentre cercava di recuperare un pallone.

Emanuele è di Secondigliano. Per questo l’intero quartiere si è stretto intorno alla sua famiglia. Il 12enne è stato operato e in queste ore sarà comunicato l’esito dell’intervento chirurgico. L’incidente ha turbato anche la comunità di Casavatore.

Paura per Emanuele, il ragazzino di 12 anni che è caduto da un cancello di un deposito abbandonato. Il bimbo ha violentemente battuto la testa ed è al momento ricoverato in ospedale in prognosi riservata, a seguito del trauma cranico che ha riportato dopo essere precipitato.

Quando la notizia dell’incidente si è difusa, il quartiere di Secondigliano, dove risiede il bimbo, si è unito allla preoccupazione della famiglia. Tutti pregano affinche Emanuele possa star bene e tornare presto a casa. Non sono ancora chiare le dinamiche della cadute. I carabinieri di Casavatore stanno procedendo con le indagini per ricostruire la vicenda. Bisognerà capire se Emanuele fosse da solo o con qualche amichetto in quel deposito dismesso in via Astreno Galante, a Casavatore, al confine di Secondigliano.