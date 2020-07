0 Facebook Paura a Posillipo, auto si ribalta in via Orazio Cronaca 23 Luglio 2020 20:50 Di redazione 1'

Attimi di paura si sono vissuti poche ore fa in via Orazio, a Posillipo, dove un’auto si è ribaltata nel mezzo della carreggiata. Sul posto sono subito intervenutei gli agenti della polizia municipale e i soccorsi. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’accaduto. La zona è stata interdetta al traffico per consentire i rilievi del caso e subito dopo è stato ristabilito l’ordine, riprendendo la normale viabilità.

IL VIDEO: