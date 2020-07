0 Facebook Terremoto nel comune di Marigliano, voti di scambio: arrestato il sindaco Antonio Carpino Cronaca 21 Luglio 2020 08:42 Di redazione 1'

Voti di scambio e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Un’ordinanza cautelare di custodia in carcere e’ stata eseguita dai carabinieri nei confronti di Antonio Carpino, avvocato penalista e sindaco in carica del Comune di Marigliano (Napoli), e di Luigi Esposito, detenuto in regime di 41bis.

Arrestato il sindaco di Marigliano

Secondo quanto si apprende da una nota del Comando provinciale sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con i collaboratori di giustizia Cristiano Piezzo, Massimo Pelliccia e Tommaso Schisa, del reato di “scambio elettorale politico-mafioso” ed anche di “corruzione elettorale aggravata dal cd. metodo mafioso”, commessi a Marigliano, dall’ottobre 2014 al giugno 2015.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Gip. dei Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.