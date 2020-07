0 Facebook Folla all’imbarco di Ischia, niente distanziamento e nessuna mascherina: “Così non va bene” News 21 Luglio 2020 16:57 Di redazione 2'

E’ diventata virale in poco tempo l’immagine degli imbarchi ai traghetti a Ischia pieni di gente. A pubblicarla la foto è stato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ma sono tantissime le denunce nei vari gruppi territoriali rispetto al fatto che ci sarebbe troppa folla sulle navi.

Assembramenti agli imbarchi per le isole

Nella foto pubblicata l’imbarco è quello di Ischia, ma la realtà sembra che sia simile in tante altre isole, non solo campane. E non sarebbero solo i traghetti a preoccupare, ma anche la massiccia presenza di persone sulle isole, tant’è che a Capri è stato imposto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto nel fine settimana e a Ponza sono stati limitati gli accessi.

La foto pubblicata da Emilio Borrelli è una duplice denuncia, verso le autorità per il mancato controllo, ma anche nei confronti dei passeggeri che avrebbero dovuto rispettare le distanze indipendentemente dalla presenza o meno delle forze dell’ordine. In tanti hanno commentato in modo negativo quest’immagine, così come le tante altre che stanno circolando. La preoccupazione è che quest’eccessiva libertà possa far salire nuovamente i contagi.

Il post di Francesco Emilio Borrelli