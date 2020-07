0 Facebook Rivolta sui social, prete condannato per abusi su una ragazzina esercita ancora: “Era una bambina” Cronaca 18 Luglio 2020 20:02 Di redazione 2'

Sta creando non poca indignazione l’immagine di un prete che sta circolando sui social. Si tratta di don Marino Genova, sacerdote condannato a sei anni di reclusione per aver abusato di una ragazzina fragile, utilizzando il forte ascendente che aveva su di lei.

Prete abusa di una ragazzina ed esercita ancora

L’uomo è stato immortalato mentre tiene una messa in una diocesi del Lazio. Il prete, dopo la denuncia della ragazzina, era stato condannato dalla Corte d’Appello di Campobasso, ma non era stato ridotto allo stato laico. Così la giovane vittima ha scoperto che l’uomo recita ancora le messe.

I fatti avvenivano tra il 2009 e il 2012, il prete in tre anni ha abusato più volte di questa ragazzina, approfittando del fatto che fosse una bambina molto fragile perché cresciuta senza un padre. Rivederlo mentre recita una messa senza alcun problema per la vittima è stato un duro colpo e ora, attraverso i suoi legali, chiede che sia fatta giustizia: “Ho sofferto in modo assurdo. Diventare consapevole di quello che mi è stato fatto è stato un trauma enorme, insuperabile, qualcosa di talmente malvagio da essere difficile da descrivere. All’epoca dei fatti avevo solo 13 anni”.