De Luca querelato dalla Lega: "Offende la memoria dei morti" La decisione della Lega lombarda dopo le dichiarazioni del Governatore della Regione Campania Politica 17 Luglio 2020 15:23 Di redazione 1'

Dopo il deputato bergamasco Daniele Belotti, anche Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda, annuncia querela nei confronti del governatore della Campania Vincenzo De Luca, per quanto ha detto sui ‘morti per strada” a Bergamo.

De Luca querelato dalla Lega

“Ora basta – ha spiegato Grimoldi in un comunicato -, si e’ passato ogni limite: mi stupisco che la sinistra lombarda, che il Pd lombardo, non prendano le distanze da personaggio cosi’ meschino. Il nostro deputato bergamasco Daniele Belotti sta presentando una querela verso De Luca, mi unisco a lui: adesso basta con le offese, ci vediamo in tribunale”.