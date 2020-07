0 Facebook Suicidio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, detenuto 40enne trovato impiccato La vittima, Luigi Rossetti, aveva 40 anni. Il triste annuncio del Garante per i diritti dei detenuti della Campania Samuele Ciambriello Cronaca 16 Luglio 2020 08:56 Di redazione 1'

Ancora un suicidio in carcere per quella che è di fatto una mattanza silente e di Stato. È il quinto suicidio in cella avvenuto in Campania dall’inizio dell’anno. A comunicare la triste notizia è stato il Garante per i diritti dei detenuti Samuele Ciambriello.

Suicidio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

La vittima, 40 anni, si chiamava Luigi Rossetti ed era detenuto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta). L’uomo è stato trovato impiccato. Inutile qualsiasi tentativo di soccorso.

Il post su Facebook

“Shock nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: un detenuto di 40 anni, Luigi Rossetti, è stato trovato impiccato all’interno della sua cella. Inutile ogni tentativo di soccorso. E siamo a cinque in Campania dall’inizio dell’anno. Il 5 maggio,Lamine H, algerino, nato a giugno del 1992 era morto suicida sempre nel carcere di santa Maria Capua Vetere.

Si continua a morire di carcere e in carcere“.