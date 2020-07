0 Facebook Al DaIl’Ara il Napoli non va oltre il pareggio, col Bologna è 1-1 Calcio Napoli 15 Luglio 2020 21:36 Di redazione 2'

Al Dall’Ara il match della trentatreesima giornata di Serie A fra NAPOLI e Bologna finisce con un pareggio che serve poco ad entrambe le formazioni. Al vantaggio di Manolas nel primo tempo risponde Barrow nella ripresa. Risultato che porta i partenopei a quota 53 punti in classifica e i felsinei a 43. Avvio di primo tempo aggressivo da parte dei rossoblu’ che alzano il pressing e costringono i partenopei ad abbassare il baricentro, ma alla prima buona occasione da palla inattiva sono proprio gli azzurri a passare in vantaggio con il colpo di testa di Manolas che taglia in area, riesce a smarcarsi e trafigge Skorupski.

Gli uomini di Mihajlovic cercano una scossa per rimettere in equilibrio il punteggio tramite uno schema da calcio d’angolo: Dominguez dal vertice dell’area fa partire lo spiovente, Mbaye stacca bene al centro e segna di testa. La bandierina, pero’, si alza per segnalare l’offside. Il Bologna continua a provare a mantenere alto il pressing, ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa sono sempre i falsinei a rendersi piu’ pericolosi con Skov Olsen che di tacco trova l’imbucata per Mbaye. Il terzino rossoblu’ fa partire la conclusione, ma la deviazione di un attento Manolas evita il peggio.

Bologna piu’ intraprendente che, dopo una serie di buone giocate, trova l’imbucata per Palacio. L’attaccante argentino scatta sul filo del fuorigioco, si ritrova a tu per tu con Meret e lo batte sul palo lontano. L’arbitro da’ il gol, ma l’intervento del VAR nega nuovamente la gioia al Bologna: posizione irregolare. Forcing dei rossoblu’ che si concretizza all’80’ con la rete di Barrow che con il mancino infila sul palo lontano e pareggia i conti. A cinque minuti dal termine, ancora Palacio che da posizione defilata fallisce la palla del vantaggio, mentre nei minuti di recupero Danilo colpisce un palo. Finisce 1-1, risultato che, per quanto visto, sta stretto al Bologna.