Una tragedia ha sconvolto l’area casertana in particolare la cittadina di Aversa. Un giovane padre di soli 43 anni è scomparso prematuramente. Un decesso che ha provocato dolore e tristezza all’intera comunità.

Si chiamava Fabio Cimmelli, era sposato ed era padre di un figlio maschio. Come riportato da CasertaCe, non è chiaro il motivo che abbia causato il decesso. Tantissimi i messaggi d’affetto per la vittima e per la sua famiglia.

I funerali si sono celebrati ieri alle 11 presso la Parrocchia di SS. Filippo e Giacomo (Madonna di Casaluce) ad Aversa. Era l’occasione per dare l’ultimo saluto a Fabio e stare vicino ai suoi parenti.