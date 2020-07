0 Facebook Napoli piange Raffaele Cagliozzi, fisiokinesiterapista stimato da tutti Cronaca 13 Luglio 2020 16:34 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la città di Napoli, è morto all’età di 42 anni il dottor Raffaele Cagliozzi. Noto fisiokinesiterapista era un professionista stimato da tutti i suoi pazienti. E’ deceduto dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia.

Raffaele Cagliozzi muore a causa di un brutto male

Lascia la moglie con la quale era sposato da poco tempo e sognava di costruire una famiglia. Nulla di tutto ciò sarà più possibile poiché Raffaele ha incontrato un tragico destino. Non appena la notizia della sua morte si è diffusa, ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano, i suoi amici ma anche i tanti pazienti che in lui avevano trovato un ottimo medico.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Raffaele. “Sei il mio Padre Pio”! Ti vorrò sempre bene e resterai sempre qui, non sapevo nulla di tutto ciò e di quello che stavi passando, mi dispiace solo di non averti potuto riabbracciare forte forte come facevi ogni volta che ci incontravamo!! Non meritavi tutto ciò!!!!! Eri una persona SPLENDIDA! RIP sicuro farai ridere anche da lassù .. buon viaggio amico”, queste e molte altre le parole di dolore per la sua scomparsa.