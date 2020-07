0 Facebook “Terrone e coleroso” insulti razzisti a Ciro Immobile News 12 Luglio 2020 19:00 Di redazione 2'

Dopo l’insulto ad un tifoso napoletano “terrone testa di ca…”, che ha scatenato forti polemiche sul web, un’altra testimonianza di insulti razzisti sono stati segnalati da Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile.

La moglie di Ciro Immobile ha ricevuto insulti su Instagram

Lady Immobile ha mostrato uno screen di un pesate insulto rivolto a suo marito e che le è stato inviato su Instagram. Nel commento dell’utente, alla storia di Jessica, si legge: “Insegnali a non essere scarso come quel terrone di suo papà coleroso tumorato andatevene via“.

Terrone, coleroso, tumorato: i pensanti insulti razzisti a Ciro Immobile

Il calciatore viene insultato a causa delle sue origini napoletane. Spesso il calciatore, originario di Torre Annunziata, ha ricevuto pesanti insulti via web. Una vera vergogna, insultare una persona per le sue origini, un vero e proprio atto di razzismo. Nel giro di pochi giorni si sono verificati due episodi di estremo razzismo nei confronti del popolo napoletano in generale.

Lo sfogo del calciatore

Il giocatore si è sfogato con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, chiedendo rispetto almeno per la famiglia: “Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia. Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente, grazie”.

Il post: