Paura per un possibile nuovo focolaio di Coronavirus. Un caso inquietante si è verificato a Latina, dove un uomo, positivo al covid-19, ha raccontato alla polizia di aver trascorso il giorno precedente alla scoperta della positività al virus, in un acquapark.

L’uomo positivo al tampone si allontana dall’ospedale

L’uomo uno straniero di 37 anni, dopo il ricovero all’ospedale di Aprila è andato via dichiarando un falso indirizzo di residenza. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato però rintracciato e ha spiegato di aver trascorso il giorno precedente in un frequentatissimo acquapark, il Miami Beach di Borgo Piave. Per precauzione, tutti i dipendenti della struttura sono stati sottoposti al test. L‘Asl di riferimento ha fatto partire subito l’indagine epidemiologica e disposto la sanificazione della struttura.

Rischio contagio all’acquapark

Secondo i titolari dell’acquapark, che hanno messo a disposizione i loro registri, l’uomo non si è mai recato nella struttura ed è passibile di denuncia. Potrebbe infatti aver fornito una falsa informazione per non far conoscere i suoi reali spostamenti. Il suo racconto infatti è’ parso poco attendibile.

In provincia di Latina negli ultimi giorni sono stati registrati sei nuovi contagi. Ora si teme una ulteriore impennata a causa del gesto di quest’uomo.