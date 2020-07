0 Facebook Schianto in moto contro un cinghiale: 30 in codice rosso Cronaca 11 Luglio 2020 21:11 Di redazione 1'

Brutto incidente in moto. Un giovane ragazzo di 30 anni stava andando a lavoro con la sua moto quando all’improvviso un cinghiale gli ha attraversato la strada. L’impatto è stato violento e inevitabile.

Schianto in moto contro un cinghiale

L’animale è morto e il ragazzo ha avuto un politrauma che ha richiesto l’intervento sul posto di ambulanza e carabinieri di Loreto.

L’incidente è avvenuto questa mattina mattina alle 4,45 in via Montefanese, davanti al distributore di benzina lungo lo stradone che porta da Passatempo a Padiglione. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Torrette.