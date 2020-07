0 Facebook Pullman di badanti contagiate: il virus in viaggio dai Balcani a Bologna Cronaca 11 Luglio 2020 19:01 Di Verdiana Perrotta 2'

Un caso di positività al Coronavirus, arriva da Treviso. Due donne, una 55enne in visita alla figlia e successivamente la cognata, 57 anni, sono risultate positive dopo aver viaggiato a bordo di bus di un’agenzia privata con a bordo diverse badanti.

Come riporta il Gazzettino, circa una ventina le persone a bordo del mezzo e la situazione risulta preoccupante se si tiene presente che per il lavoro che fanno, le donne a bordo hanno a che fare con anziani, i più a rischio in caso di positività al virus. Il pullman ha fatto un percorso molto lungo, dopo essere partito dai Balcani, è entrato in Italia attraversando il Friuli. Domenica sera ha fatto tappa a Treviso e poi ha continuato fino a Bologna. A Treviso sono scese 5 persone.

Si sta cercando ora di risalire a tutte le persone che erano sul bus e quelle con le quali sono potute entrare in contatto. Il servizio Igiene e sanità pubblica ha già recuperato l’elenco dei passeggeri. Tre si erano fermate a Treviso. Dopo averle individuate, sono state messe a loro volta in quarantena e sottoposte a tampone. L’esito arriverà oggi. Ma mancano all’appello altre 15 persone.

Le donne che sono risultate positive sono in isolamento domiciliare. “Le badanti che rientrano dall’estero contattino subito i nostri centri per eseguire gratuitamente il tampone per il coronavirus. Anche chi non è ancora in regola. Non ci sono problemi: le porte sono aperte per tutti. È meglio che siano sicure di non aver contratto il Covid-19, mettendo al riparo la loro salute e quella degli anziani assistiti, dei familiari e degli amici, piuttosto che rimanere nascoste, magari rischiando poi una denuncia per procurata infezione”. Questo l’appello di Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl trevigiana alla luce degli ultimi fatti nella Marca: sono emersi 7 contagi tutti legati a persone rientrate dal Kosovo.