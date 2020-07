0 Facebook Nuovo metodo per commettere furti, distrarre le vittime: ruota forata e poi il furto, arrestati Cronaca 9 Luglio 2020 16:58 Di redazione 2'

Appostati nel parcheggio di un noto centro commerciale della cittadina flegrea, Massimiliano Iossa e Rosario Esposito hanno individuato la loro “preda”: aveva appena concluso le compere e stava raggiungendo la sua auto.

Nuovo metodo per commettere furti

Iossa – 41enne del quartiere Vasto di Napoli – costeggiando la vettura del “bersaglio” ha lanciato a terra un mazzo di chiavi, fingendo di averlo perso. Quando si è chinato per cercarlo e recuperarlo ha forato uno degli pneumatici con un coltello. La vittima, sovrappensiero e ignara di cosa stesse cospirando, si è accomodata in auto, ha poggiato il proprio borsello sul sedile e dopo aver messo in moto e percorso qualche metro si è accorta della ruota sgonfia.

E’ uscita dall’auto e mentre verificava il danno ha dato modo al 41enne di guadagnare il lato opposto del veicolo e di rubare il borsello. Iossa si è poi fiondato nell’auto guidata da Esposito – 44enne del quartiere partenopeo di San Lorenzo – ed è fuggito.

I due non hanno fatto molta strada: i carabinieri della tenenza di quarto erano poco lontani e hanno visto tutto. Li hanno bloccati e nell’auto hanno trovato – oltre alla refurtiva poi restituita – due coltellini, un coltello da cucina e un paio di forbici. Sottoposti ai domiciliari sono ora in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di concorso in furto aggravato.