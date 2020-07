0 Facebook Da Napoli i liceali più bravi d’Italia: in una classe record di 100 alla maturità News 9 Luglio 2020 14:50 Di redazione 2'

Un nuovo record per una scuola napoletana. A Pompei c’è l’Istituto italiano con più 100 alla maturità in una sola classe. Ben 9 ragazzi della classe quinta A del Liceo Ernesto Pascal hanno ottenuto il massimo dei voti, e di questi ben quattro hanno meritato anche la lode.

Un risultate importante soprattutto qauest’anno, considerando le difficoltà create dalla didattica a distanza . I ragazzi però sono stati bravi ad adattarsi alle difficoltà e mantenere il loro impegno nello studio. La preside Filomena Zamboli, si dice “orgogliosa” dei suoi ragazzi che “portano in alto il nome del nostro istituto e di tutta la città degli Scavi e del Santuario”.

Chi sono i ragazzi da 100

Una classe ottima, la media raggiunta è stata di 90,84 su 100. I ragazzi che invece hanno spiccato sono Carolina D’Aquino, Riccardo Tonno, Chiara Cimmarrusti e Rosalaura Pinto, a quali è andata anche la lode. Gli altri 5 ad ottenere il 100 sono stati Antonio Carotenuto, Valerio Domenico Conte, Simona Perna, Mariavittoria Sicignano e Alessia Vangone.

I ragazzi hanno dichiarato a Il Mattino, “Siamo adolescenti normali che vivono sentimenti, emozioni e momenti di sport, svago ed hobby unitamente allo studio con molta naturalezza e semplicità. Forse – sorride qualcuno – abbiamo rinunciato a qualche serata con gli amici, ma non è stata una rinuncia pesante”

Tutti hanno le idee abbastanza chiare per il futuro, vogliono continunare a studiare e rendere l’italia un posto migliore.”Restiamo in Italia. Voglio contribuire al miglioramento del mio Paese”, dice Chiara

Questi giovani rappresentano un orgoglio non solo per la loro città ma per tutta la Nazione, sono piccoli ma già in grado di sacrificare una fetta dei loro svaghi per coltivare le loro menti e impegnarsi in qualcosa che possa essere costruttivo per tutta la comunità. Hanno davanti un futuro tutto ancora da costruire e già una bona basa da cui partire.