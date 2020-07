0 Facebook Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei Giornalisti, la risposta: “Geniali” Cronaca 8 Luglio 2020 14:24 Di redazione 2'

Selvaggia Lucarelli denuncia su Twitter di essere stata deferita dall’Ordine dei Giornalisti a seguito di quanto accaduto tra suo figlio Leon e Matteo Salvini. Il giovane aveva avvicinato il leader della Lega durante un comizio e gli aveva gridato: “Grazie per il tuo governo omofobo e razzista”.

L’articolo di Selvaggia Lucarelli su Matteo Salvini

Salvini era immediatamente intervenuto replicando pubblicamente al giovane e pubblicando la sua foto sui social. Sulla vicenda è poi intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato un articolo al cui interno ha inserito un video in cui si vede l’immagine di suo figlio minorenne. E’ questo il motivo per cui la giornalista è stata deferita dall’Ordine, un provvedimento disciplinare perché non ha rispettato la Carta di Treviso, un insieme di regole che chi fa informazione deve rispettare nel trattare i dati di un minore, tra cui oscurargli il volto.

Lo stesso Salvini l’aveva accusata di non aver rispettato la carta deontologica. Non appena la Lucarelli ha appreso dai media del provvedimento disciplinare a suo carico ha scritto un articolo in cui denuncia quanto accaduto: “Qualcuno dell’ordine dei giornalisti, l’organo che vuole proteggere mio figlio da tutta questa morbosità dei media, comunica il deferimento non a me in privato ma a un’agenzia di stampa e dopo 4 minuti il tutto è già sulla pagina della Lega”. Una querelle, quella tra Selvaggia Lucarelli e Matteo Salvini, che a quanto pare non finirà molto presto.

Il tweet di Selvaggia Lucarelli