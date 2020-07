0 Facebook Lucariello sfida e attacca De Luca: il rap contro il Governatore Il musicista napoletano ha deciso di candidarsi come Consigliere del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali Politica 8 Luglio 2020 09:37 Di redazione 2'

Sarà il primo rapper della storia ad essere candidato alle elezioni regionali. Luca Caiazzo, alias Lucariello, aveva già in passato comunicato la sua adesione al Movimento 5 Stelle. Ieri, con un video pubblicato sui social, ne ha confermato la candidatura.

Nel filmato il rapper ha riportato alcune frasi tipiche di De Luca. Alcune parole sono molto forti perché riguardanti alcune votazioni. Ma anche Lucariello ha usato toni imponenti nella sua critica all’attuale Governatore.

Lucariello sfida e attacca De Luca

“Noi non abbiamo dimenticato. Trattati come pezzenti, come mancia elettorale. In un paese normale non sarebbero neanche definiti politici perché sarebbero incandidabili. Ho scelto di accettare la sfida perché credo nella libertà e nella dignità di ogni essere umano – spiega con forza Lucariello, impregnato da sempre in battaglie civili e sociali, raccontate attraverso la musica – Perché, da uomo libero, ho vissuto sulla mia pelle la difficoltà di questa terra difficile, che spesso annienta le speranze. Perché conosco il disagio sociale, figlio di un territorio spesso ostile, ma allo stesso tempo pieno di talento“, canta Lucariello.

Il post di Lucariello su Facebook

“Ora è finita, non ci fai più ridere! Vi canto 5 di anni di bugie e disastri che hanno mortificato la Campania. Sono stufo di lamentarmi, ho deciso di metterci il cuore la faccia. Siete con me??“.