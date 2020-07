0 Facebook Funerali di Asia e Donato Farro, papà e figlia morti in un incidente: gara di solidarietà per la mamma del militare Cronaca 7 Luglio 2020 16:53 Di redazione 3'

Si è svolto al campo sportivo di Stradone di Borghi il commovente addio Donato e Asia Farro , papà e figlia morti nel tragico incidente avvenuto mercoledì scorso, sulla provinciale Rigossa, nel territorio Gatteo. Il funerale si è svolto ieri, alla presenza della madre della piccola, che disperata ha salutato per l’ultima volta la sua bambina di soli 13 anni e il padre Donato. Il campo sportivo di Borghi si è riempito di persone tutte profondamente commosse.

L’incidente: padre e figlia tornavano dal mare

Padre e figlia erano di ritorno dal mare quando, nei pressi della rotonda Fienili, sulla via provincia Rigossa, hanno avuto il fatale incidente. Stando ad una prima ricostruzione, il maxi scooter, un Yamaha T-Max era in uscita dalla rotatoria, dopo pochi metri è avvenuto il violento scontro frontale con un autocarro Iveco. Padre e figlia sono morti sul colpo. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che costatarne la morte. Le cause dello schianto mortale sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale dell’Unione Rubicone Mare.