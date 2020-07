0 Facebook Ercolano, Stefania muore a 25 anni: lascia una bimba piccola Ercolano 6 Luglio 2020 12:49 Di redazione 2'

Una vera tragedia, Ercolano piange una giovane madre morta troppo presto a causa di un brutto male. Ha lottato fino alla fine Stefania, per veder crescere la sua bimba ma purtroppo il non ce l’ha fatta. A soli 25 anni si è spenta all’Ospedale del Mare dove era ricoverata a causa del male che l’affliggeva.

Il dolore della comunità

La giovane era di Ercolano. I funerali di Stefania si terranno questo pomeriggio alle 17,30 nella chiesa del Santissimo Rosario al Corso Italia ad Ercolano. Tutta la comunità del Vesuviano è distrutta dalla notizia. La giovane mamma si è spenta troppo presto.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sulla sua bacheca: “Non posso crederci, mi sento male, non me lo so spiegare, perché Stefy?! Perché ?! Così bella, così dolce, non doveva andare così, tutti i nostri discorsi?! Io faccio fatica, credevo non fosse vero… invece purtroppo è la triste realtà”, scrive l’amica Luisa. “Stefania, cosa hai combinato? Tu così dolce, buona e premurosa, come hai fatto a lasciarti andare così? Non dovevi farlo, la tua piccola ha bisogno di te! Hai scioccato a tutti noi, hai lasciato un vuoto dentro di noi”, è il commento di Anna.