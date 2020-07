0 Facebook Lite in famiglia finisce nel sangue: feriti a martellate padre e fratello Cronaca 6 Luglio 2020 18:28 Di redazione 2'

Una furiosa lite in famiglia finisce nel sangue. Un uomo è stato arrestato e due sono finiti in ospedale, è questo il drammatico bilancio della lite scoppiata ieri sera a Sarno. Due fratelli di 37 e 30 anni, hanno iniziato una colluttazione coinvolgendo anche il papà di 61 anni.

La furiosa lite

La vicenda è accaduta ieri mattina in una abitazione che si trova in piazza Carresi, zona a pochi passi dal centro cittadino. I residenti della zona e i passanti hanno udito ulra fortissime e all’improvviso hanno visto un uomo correre con la testa piena di sangue., seguito da altri due uomini. Alcuni cittadini sono intervenuti per tentare di aiutare l’uomo e capire cosa stesse accanendo. Quando si sono resi conto che i tre uomini erano particolarmente agitati e continuavano a non placarsi hanno chiamato le forze dell’ordine.

L’intervento della polizia

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Toni Vitale, gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato, i vigili urbani, e due ambulanze del 118. Quando i soccorritori e le forze dell’ordine si sono portati all’interno dell’abitazione hanno trovato tre uomini feriti ed esagitati che ancora cercavano di colpirsi con un martello, una spranga, e alcuni oggetti appuntiti, tra urla e minacce.

un arresto e due feriti

I tre sono stati bloccati e sono stati trasportati all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno per le cure del caso. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. La pèolizia ha poi perquisito la loro casa, trovando armi e munizioni che sono state poste sotto sequestro. Il più giovane dei tre uomini, itenuto colpevole dell’aggressione, è stato arrestato e sarà processato nella giornata di oggi per direttissima.