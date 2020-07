0 Facebook De Luca in diretta presenta nuova ordinanza e ribadisce: “Preparatevi al vaccino antinfluenzale” News 3 Luglio 2020 15:34 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca parla in diretta Facebook con l’appuntamento del venerdì. Il presidente della regione Campania ha commentato il decreto Semplificazioni: “Semplificare e’ un dovere, immaginare di assegnare tutti gli appalti sotto una certa soglia a trattativa privata significa aprire la strada alla delinquenza organizzata ed espellere dal mercato le imprese serie”.

“La palude burocratica e’ il principale ostacolo allo sviluppo dell’Italia – aggiunge – va bene se si prosciuga questa palude, ma dobbiamo evitare operazioni scriteriate. Per liberarci di un vizio non cadiamo nel vizio opposto, non possiamo mettere l’economia del Paese nelle mani della delinquenza organizzata o dei ladri”.

De Luca parla di Mondragone

Il governatore ha poi parlato della ripresa scolastica in Campania, dove saranno effettuati tamponi a tutto il personale scolastico e si comprenderà quale fascia d’età di studenti dovrà indossare la mascherina. E poi passato a parlare della situazione a Mondragone, dove il focolaio è stato isolato e subito “è stata delimitata come zona rossa, senza discussioni sulle competenze”. “Affrontato focolaio di Mondragone con rigore di sempre. Fatti tamponi a tutti gli abitanti delle palazzine ex Cirio, sia itlaiani che bulgari, abbiamo individuato oltre i primi 43 altri contagiati in impresa agricola e istituire zona rossa in meno di 24 ore. Abbiamo tenuto la presenza anche dell’esercito e prolungato di una settimana la zona rossa per attendere eventuale incubazione del virus. Rifaremo i tamponi a tutti i residenti, ci auguriamo di non trovare altri positivi”.

“La Campania è una regione Covid free”, ha affermato Vincenzo De Luca. Ha affrontato il tema della Sanità, illustrando le eccellenze campane. Infine è passato a parlare della nuova ordinanza che liberalizza gli orari di apertura dei locali: “Se proprio dovete ballare cercate di mantenere le distanze”. “In buona sostanza – afferma De Luca – abbiamo ripreso tutte le attività economiche”.

“Preparatevi mentalmente a farvi il vaccino contro l’influenza, tutti e per quanto possibile cerchiamo di vivere in un clima di maggiore serenità”, conclude così il governatore campano.