Annalucia Bonavolta è stata vittima di un furto. La manager di tanti cantanti neomelodici è stata derubata nel centro commerciale Ikea di Afragola. E’ stata lei stessa a raccontare cosa le è accaduto.

Annalucia Bonavolta derubata da Ikea

La Bonavolta ha spiegato che era in giro per lo store con un carrello, quando qualcuno si è preso le due borse che aveva con all’interno soldi, carte e telefono. La boss delle cerimonie ha subito denunciato l’accaduto ad alcuni responsabili e ha iniziato a cercare i malfattori all’interno del centro commerciale con scarsi risultati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato un’indagine sull’accaduto.

“A livello di sicurezza non ci sentiamo tutelati ed assistiti. E’ assurdo che una persona deve preoccuparsi di fare acquisti in un centro commerciale che i malfattori sono dietro l’angolo. E’ un momento critico per tutti, ma la nostra sicurezza deve essere tutelata”, questa la denuncia della Bonavolta sui social. Moltissimi i commenti sotto il post della boss delle cerimonie da parte di chi le ha espresso solidarietà per questa brutta sventura.