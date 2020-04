0 Facebook Lutto al Cardarelli, muore con Coronavirus l’infermiere Roberto Maraniello, l’ultimo messaggio Cronaca 24 Aprile 2020 12:49 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta Roberto Maraniello. Infermiere di 62 anni dell’ospedale Cardarelli di Napoli era stato ricoverato al Cotugno di Napoli per aver contratto il Coronavirus, purtroppo le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduto.

Muore Roberto Maraniello

Maraniello era molto conosciuto nell’ambito sanitario, Segretario Generale Provinciale della FIALS, si è sempre battuto per i diritti degli infermieri. La notizia della sua morte ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano.

Un altro decesso che si allunga alla lista dei decessi nelle strutture sanitarie per il Coronavirus. Proprio un mese e mezzo fa, poco prima che si ammalasse, aveva scritto su Facebook: “Siamo eroi, non siamo kamikaze, vogliamo i Dpi“. Si riferiva ai dispositivi di protezione individuale che dovrebbero avere in dotazione medici e infermieri per evitare il rischio di contagio.