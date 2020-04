0 Facebook Lutto a Giugliano, Francesca Ussorio muore a 45 anni a causa di un brutto male Cronaca 24 Aprile 2020 19:47 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Giugliano, è morta Francesca Ussorio. La donna, 45 anni madre di due figli, combatteva da circa un anno contro un brutto male. Il male del secolo che continua a mietere vittime anche in quest’emergenza.

Giugliano piange Francesca Ussorio

Un lutto che ha colpito chiunque conoscesse la quarantacinquenne, in tanti la ricordano come una donna straordinaria, piena di grinta e voglia di vivere. Purtroppo ha incontrato un triste destino, un nemico che non le ha lasciato scampo.

Lascia i figli Simone e Roberta e il marito Massimo. A dare la drammatica notizia sono stati lo zio e il cugino sui social. Il messaggio si è diffuso velocemente, lasciando attonite le tante persone che conoscevano Francesca. A causa delle disposizioni per il Covid-19 non c’è stato un funerale pubblico, ma una cerimonia privata.