Vanessa Incontrada è amata dal pubblico proprio perché è un personaggio acqua e sapone. Nulla di artefatto, sempre semplice e sorridente anche dinanzi alle tante brutte critiche ricevute in passato per il suo aspetto fisico, ha conquistato il cuore del pubblico per essere l’amica della porta a canto.

Gaffe di Vanessa Incontrada, ma il pubblico la “perdona”

E proprio nello spirito che la contraddistingue si è mostrata in una diretta Instagram appena sveglia, con i capelli arruffati, la ricrescita che comincia a farsi notare e il baffetto. Nessun trucco, proprio come ognuno di noi si sveglia ogni mattina.

Ai fan ironizzando ha detto: “Scusate non mi avvicino troppo perché non so voi, ma io sono una roba… – ammette con ironia l’attrice – Ho i capelli bianchi, tutto crespo, la ricrescita, i baffi anche se non mi si vedono più di tanto ma ci sono, le sopracciglia… che brutta, che brutta, che brutta!”.

Ma a far sorridere è stato quanto accaduto subito dopo, Vanessa si è messa la mano davanti alla bocca per un piccolo reflusso e dopo ha detto: “Scusate, mi è scappato un ruttino!”. Inutile dire che questa sua spontaneità è stata molto apprezzata, non sono mancate le critiche, ma la genuinità dell’Incontrada premia sempre.