Evade i domiciliari e si consegna ai carabinieri: "Portatemi in carcere, non sopporto mia moglie" L'episodio è accaduto a Castellammare di Stabia. L'uomo coinvolto nello spaccio di droga era esasperato dall'isolamento causato dal covid Cronaca 22 Aprile 2020

I Carabinieri della Stazione di Castellammare di Stabia hanno arrestato per evasione R.C., 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – ai domiciliari per spaccio di droga – si è presentato presso la locale stazione riferendo ai carabinieri di non voler più convivere con la moglie: preferiva andare in carcere.

Il 48enne è stato tradotto al carcere.