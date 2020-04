0 Facebook Coronavirus, stasera a ‘Porta a Porta’ il confronto Fontana – De Luca Politica 21 Aprile 2020 08:14 Di redazione 2'

Un faccia a faccia in tv. Stasera alle 23.50 il governatore della Campania Vincenzo De Luca ed il governatore della Lombardia Attilio Fontana si confronteranno a ‘Porta a Porta’, intervistati da Bruno Vespa.

Sulla fine del lockdown ormai è scontro aperto anche tra le Regioni. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non poteva essere più chiaro con il collega della Lombardia, Attilio Fontana, che resta deciso a riaprire quanto prima: “Se dovessimo avere una corsa in avanti”, da zone dove il contagio è ancora presente, in maniera forte, “chiuderemo i nostri confini”. L’idea è quella di fare un’ordinanza per vietare l’ingresso di cittadini provenienti dai cluster più caldi, per evitare nuovi esodi verso il sud. La preoccupazione dell’ex sindaco di Salerno è quella di essere costretti a richiudere tutto in due settimane, per una nuova esplosione del contagio: “Non reggeremmo più e crollerebbe l’Italia”.

Immediata la replica di Fontana: “Caro governatore Vincenzo De Luca, sappia che qualunque cosa accada noi non chiuderemo mai la porta ai 160mila italiani, tra cui circa 14mila campani, che ogni anno scelgono di venire in Lombardia per farsi curare”.

Il dibattito sulla riapertura resta caldissimo e stasera, alle 23.50 su Rai1, i presidenti della Lombardia Attilio Fontana e della Campania Vincenzo De Luca si confronteranno a ‘Porta a Porta’, intervistati da Bruno Vespa.