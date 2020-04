0 Facebook Siamosolidaliconammore, gli artisti napoletani uniti per l’ospedale Cotugno di Napoli News 20 Aprile 2020 19:55 Di redazione 2'

E’ un’iniziativa organizzata da Anna Maria Di Matteo di Progetto Carrozzeria Italia, la raccolta solidale che ha unito molti artisti napoletani in un unico progetto a sostegno dell’ospedale Cotugno di Napoli “Siamosolidaliconammore”.

In un momento così delicato Anna Maria, già ideatrice di tanti progetti solidali, ha chiamato all’appello diversi cantanti napoletani per organizzare una raccolta fondi un po’ diversa dalle altre. Per ogni donazione superiore ai 29 euro, infatti, sarà possibile ricevere la T-shirt “Siamo solidali con Ammore” firmata da tutti gli artisti che hanno aderito all’iniziativa. Un progetto che vuole sì raccogliere fondi per l’ospedale Cotugno, ma anche sostenere le piccole aziende di produzione e distribuzione del territorio colpite da quest’emergenza.

Con l’idea della maglietta, infatti, si attiverà la filiera produttiva ma anche quella distributiva, garantendo così lavoro alle piccole aziende rimaste ferme per tutto questo tempo. Quando hanno saputo di cosa si trattasse, hanno subito accettato i tanti artisti che hanno partecipato. Emiliana Cantone, Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, I Desideri, Rosario Miraggio, Pietra Montecorvino, Mr Hyde, Franco Ricciardi, Peppe Rienzo, Andrea Sannino, che hanno autografato le loro frasi più belle della maglietta “SIAMO SOLIDALI CON AMMORE”. Non solo, hanno offerto anche un contributo canoro, ognuno dalle proprie case, per invitare le persone a donare e a partecipare a questa raccolta solidale innovativa.

“Ogni artista ha voluto fare la sua parte, rispondendo con grande entusiasmo all’iniziativa”, ha raccontato Anna Maria a Vocedinapoli.it. “Siamo in contatto con il direttore amministrativo dell’ospedale Cotugno di Napoli, il dottor Giovanni De Masi, la donazione è libera, sarà l’ospedale – conclude la signora Di Matteo – a scegliere a quali settori indirizzarla, anche se a noi piacerebbe fosse impegnata per la ricerca”.

La donazione è stata attivata sulla piattaforma gofoundme e ogni offerta sarà tracciata. Per fare una donazione, clicca qui.

Il videoclip girato dai cantanti che hanno aderito all’iniziativa