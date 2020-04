0 Facebook Napoli, ordigno esplode davanti ad una salumeria del Vasto Indaga la Polizia Cronaca 20 Aprile 2020 12:16 Di redazione 1'

Questa notte alle 3.30 e’ stata fatta esplodere un ordigno artigianale davanti alla saracinesca di una salumeria tra via Nazionale e via Ferrara, nel quartiere di Poggioreale a Napoli. Il boato e’ stato sentito a distanza e i locali della salumeria sono gravemente danneggiati.

I proprietari, contattati dalla polizia, hanno riferito di non aver avuto minacce. Non si esclude pero’ che l’attentato sia legato a richieste di ‘pizzo’ che pur in emergenza coronavirus continuano senza sosta, soprattutto per le attivita’ che sono aperte.