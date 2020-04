0 Facebook Lutto a Giugliano e a Villaricca, Gianluca Pugliese muore a 34 anni Cronaca 20 Aprile 2020 22:34 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto le comunità di Giugliano e Villaricca, una scomparsa che ha lasciato tutti attoniti. E’ morto Gianluca Pugliese, 34enne molto conosciuto in entrambi i comuni dell’area a Nord di Napoli.

Dolore per la morte di Gianluca Pugliese

Residente a Villaricca, aveva frequentato le scuole a Giugliano e trascorreva molto tempo in entrambi i comuni. La notizia della morte di Gianluca si è diffusa velocemente sui social, lasciando senza parole le tante persone che lo conoscevano. Pare che il giovane avesse un brutto male che non è riuscito a sconfiggere.

Tanti i messaggi di cordoglio per il giovane strappato alla vita così presto. A causa dell’emergenza Covid non sarà possibile celebrare i funerali, probabilmente ci sarà una benedizione in forma privata.