Una battaglia durata due anni terminata nel modo più tragico possibile. Una lotta combattuta insieme ad un’altra sfida: quella per essere accettata com’era. Questa è la storia di Alessia, 30enne transgender nata a Pompei ma che viveva a Perugia e affetta dalla leucemia.

Alessia è deceduta e come denunciato da Daniela Lourdes Falanga, presidente di Arcigay Napoli, sarebbe stata vittima dell’abbandono da parte dei propri cari. Questi ultimi non avrebbero accettato l’identità sessuale di Alessia.

La sua famiglia aveva anche fatto stampare e affiggere i manifesti funebri che riportavano il nome maschile della giovane. “Alessia, questo il saluto di chi ti ha accolta e curata nonostante la tua solitudine perché ‘figlia Transgender’. Questo è il saluto col nome tuo, quello tanto agognato. Per fortuna sei stata accompagnata nei tuoi sorrisi di Resistenza e Determinazione fino alla fine“.

Queste le parole pubblicate su Facebook dalla Falanga che aveva inoltre raccontato così la storia della 30enne: “Alessia era una ragazza splendida. La incontrai la prima volta il 2 febbraio di qualche anno fa da Mamma Schiavona, a far festa e allietarsi di quel corpo che la rendeva donna, della sua bellezza, di quel desiderio che poi la portò ad incontrare me ed Ilario prima a Pompei, poi a Napoli, dove mi chiese di accompagnarla nel suo percorso di transizione. Un percorso che la rendeva felice, un indirizzo alla vita come doveva rappresentarla. E ha lottato come desiderava essere, ha tracciato la sua breve esistenza con determinazione e persino sola, ma da Anastasia, lontana da tutti e tutte e in una malattia che non ha smesso di farle e farci sorridere. Sei stata generosa, e adesso ti piango, e piango persino la morte negata in pace, col nome che avevi scelto, per riproporti “corretta”, al maschile, come nulla fosse di te. Alessia, noi ti ricordiamo come eri realmente. Noi ti siamo vicini. Riposa in pace“.