Guarita dal Coronavirus, muore improvvisamente. Il tampone sulla salma è positivo

Morta all’ospedale di Giugliano una donna 55enne, è la quarta vittima a Mugnano, nel Napoletano. La donna, figlia di un noto imprenditore ittico di Mugnano, a sua volta morto più di un mese fa al Cotugno e risultato il primo positivo dell’area nord di Napoli, era risultata positiva al coronavirus dopo la scomparsa del genitore.

Come riporta Il Mattino la donna era stata messa in quarantena, dopo due test era risultata negativa e dunque inserita nella lista dei guariti. Due giorni fa il malore, il ricovero in urgenza in ospedale e poi la morte. Sconosciute ancora le cause del decesso, la salma però è stata sottoposta ad un ulteriore tampone che ha dato esito positivo.