Devastano l'ospedale dopo la morte di Ugo Russo, 7 arresti e domiciliari per 2 minori I nomi dei sette maggiorenni che avrebbero preso parte al raid. Obbligo di dimora per i due minori Cronaca 20 Aprile 2020

Nella mattinata odierna, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – D.D.A. – e della Procura per i minorenni di Napoli, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a due ordinanze applicative di misura cautelare emesse rispettivamente dal G.I.P. del tribunale di Napoli che dispone la misura carceraria nei confronti di 7 persone e dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli che dispone la misura della permanenza in casa per 2 minori.

I maggiorenni sinora rintracciati sono (manca un settimo allo stato irreperibile):

1. GRASSO Giovanni, detto Ivan, nato a Napoli il 26.5.1997;

2. MANCINI Gennaro nato a Napoli il 3.6.1972;

3. INCORONATO Michele, nato a Napoli il 3.6.1974;

4. PALUMBO Lucia, nata il 26.03.1978 a Napoli;

5. RUSSO Maria Pia, nata a Napoli il 20.4.1977;

6. GRASSO Salvatore, nato a Napoli il 2.8.1975;

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti per i reati di devastazione e saccheggio, interruzione di un servizio di pubblica necessità, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, tutti aggravati dal metodo mafioso.

Facendo seguito al comunicato stampa precedentemente inviato, relativo alle ordinanze applicative di misura cautelare emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli ed eseguite dalla Squadra Mobile di Napoli nella mattinata odierna, si comunica che anche la settima persona è stata catturata.

Si tratta di MAZZOCCHI Salvatore, nato a Napoli il 26.11.1994.

