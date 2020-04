0 Facebook Ariano Irpino, prorogata fino al 22 aprile la zona rossa News 20 Aprile 2020 22:02 Di redazione 1'

Due giorni di proroga per la zona rossa di Ariano Irpino, in Campania. L’allungamento fino al 22 aprile prossimo del divieto di entrare o lasciare il piccolo centro dell’Avellinese e’ stato deciso da una ordinanza, la numero 36 di questo anno, firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Prorogata zona rossa di Ariano Irpino

I due giorni sarebbero il tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione. Il presidente della Regione Campania ha comunicato l’ultimo provvedimento su Facebook.

“Ho appena firmato l’ordinanza che proroga la “zona rossa” per il Comune di Ariano Irpino (AV) fino al 22 aprile 2020, tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione”, queste le parole del governatore.

Il post di Vincenzo De Luca