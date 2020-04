0 Facebook Coronavirus, porta a spasso il criceto in gabbietta: “Ha bisogno di distrarsi” News 18 Aprile 2020 16:55 Di redazione 1'

“L’ho portato a prendere una boccata d’aria”: questa e’ stata la giustificazione di un uomo che in un parco cittadino a Carpi, nel Modenese, e’ stato fermato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a passeggiare con un criceto rinchiuso in una gabbietta. “Ha bisogno di distrarsi, e’ diventato irascibile a stare in casa”, ha poi aggiunto, ma la ‘giustificazione’ non e’ stata ritenuta sufficiente e l’uomo e’ stato multato sia per aver violato il divieto di mobilita’, sia per essere entrato all’interno di un parco, il cui accesso e’ stato inibito da apposita ordinanza comunale.

Nei giorni scorsi, durante i controlli di contenimento al coronavirus, i carabinieri hanno rilevato 36 violazioni tra i comuni di Carpi, Campogalliano, Finale Emilia, San Felice sul Panaro, San Prospero e Mirandola.