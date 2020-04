0 Facebook “Solitamente lanciano oggetti dai balconi ai poliziotti”: in tv la vergogna con la Napoli che rispetta la polizia News 17 Aprile 2020 22:29 Di Antonella Bianco 2'

“A San Giovanni a Teduccio arriva la polizia ma non è un blitz anticamorra, è la sanificazione delle strade”. Si apre così il servizio del TG1 andato in onda ieri sera alle 20.

Ci risiamo, erano passati poco meno di due giorni dagli attacchi alla città di Napoli. E’ solo di mercoledì scorso infatti l’ennesima stoccata andata in onda in diretta su Rai3 nel programma Agorà – stavolta dal Vomero – alla ricerca di persone per strada che in realtà non ci sono, se non nelle stradine più strette colme di market e fruttivendoli. Paradossale l’intervento dell’inviata: “Siamo in una zona pedonale, c’era un passaggio di auto abbastanza numeroso fino a poco fa, ora non siamo fortunati, in questo momento si stanno… – poi corregge il tiro – non c’era nessuno”.

Stasera invece l’affondo è stato sull’area est di Napoli, il servizio di Giacinto Pinto introdotto dalla conduttrice-giornalista Laura Chimenti al TG1 è stato un continuo ricordare che lì, a San Giovanni a Teduccio, la polizia non viene applaudita come nel caso della sanificazione. Ma “le forze dell’ordine quando arrivano per arresti e perquisizioni vengono accolti in tutt’altro modo molto spesso con il lancio di oggetti dai balconi”.