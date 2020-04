0 Facebook Dramma a Rivergaro, litiga con la fidanzata, rompe porta di vetro e muore dissanguato a 28 anni Cronaca 17 Aprile 2020 13:33 Di redazione 2'

Litiga con la fidanzata, dà un calcio alla porta di vetro e muore dissanguato. Un vero e proprio dramma è quello avvenuto a Rivergaro, comune in provincia di Piacenza. Un giovane di 28 anni, Giorgio Simone, originario di Montesano Salentino, in provincia di Lecce, ha perso la vita nella notte tra giovedì e venerdì in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate a causa della rottura dell’arteria di una gamba.

Nella tarda serata di giovedì tra Giorgio e la sua fidanzata, 27 anni, con la quale viveva, era scoppiato un acceso diverbio. Il ventottenne innervositosi ha dato un calcio a una porta di vetro dell’appartamento e una scheggia gli ha reciso l’arteria di una gamba. Il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La fidanzata, sotto choc, è stata ascoltata dai carabinieri che sono intervenuti sul posto, quando sarà possibile, parleranno di nuovo con lei per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto la Procura della Repubblica di Piacenza ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima e ha aperto un fascicolo di indagine per atti relativi, al momento senza alcun iscritto nel registro degli indagati e senza ipotesi di reato.