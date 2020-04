0 Facebook Tragedia nel Napoletano, 19enne in bici travolto ed ucciso da un’auto in corsa Cronaca 15 Aprile 2020 10:42 Di redazione 1'

Ancora sangue sulla circumvallazione esterna di Villaricca, area nord-est di Napoli. Un 19enne in sella alla sua bici è stato travolto ed ucciso da un’automobile in corsa nei pressi della rotonda del bar Elité.

A riportare la notizia è il Meridiano News, secondo una prima ricostruzione il giovane,V.A. residente a Giugliano, stava percorrendo la strada lungo la circumvallazione in bici, probabilmente diretto al distributore automatico di sigarette, quando è stato sbalzato in aria da un’auto guidata da un agente della polizia di stato fuori servizio che l’ha travolto in pieno. Il conducente si è fermato per prestare soccorso. Purtroppo, però, per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Il trasporto al vicino ospedale San Giuliano si è rivelato inutile.

I carabinieri della stazione di Villaricca sono giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.