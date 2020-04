0 Facebook Giancarlo Esposito, ha origini napoletane il ‘Gus Fring’ di Breaking Bad e Better Call Saul L'attore, noto per aver interpretato il Manager-Narcos di 'Los Pollos Hermanos' nelle due serie tv di successo, ha il papà napoletano Cinema 15 Aprile 2020 12:55 Di Andrea Aversa 2'

Tutti sanno chi è Gustavo ‘Gus’ Frings, ma non tutti sanno che l’attore che lo interpreta si chiama Giancarlo Esposito. Un cognome anomalo per una star di Hollywood. In molti sanno che Gus è il capo de Los Pollos Hermanos ma allo stesso tempo è uno dei narcos più potenti del New Mexico. Ma in pochi conoscono questo aneddoto: Esposito – Frings è nato a Copenaghen 62 anni fa.

I suoi genitori sono Giovanni Esposito, un carpentiere originario di Napoli, ed Elizabeth Foster, una cantante afro-americana originaria dell’Alabama. La coppia si è conosciuta alla Scala di Milano dove lui lavorava come tecnico e lei come cantante d’opera.

Un destino molto particolare quello di Giancarlo Esposito che a sei anni si trasferì con la famiglia negli USA e ad otto già aveva esordito a Broadway in alcuni spettacoli teatrali. Una vocazione quella del mestiere di attore che Esposito ha portato ai massimi livelli nel cinema.

Ma il vero successo o almeno la grande notorietà, Esposito l’ha ottenuta con due serie tv, una in particolare: stiamo parlando di Breaking Bad e Better Call Saul. Proprio in queste serie Esposito interpreta il famoso Gus Frings.