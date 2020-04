0 Facebook Simone Cantaridi muore a 46 anni in un incidente, 21 anni fa aveva sterminato la sua famiglia Cronaca 14 Aprile 2020 16:39 Di redazione 1'

Simone Cantaridi ha perso la vita in un incidente stradale in via Firenze a Prato. E’ deceduto a 46 anni in uno schianto che non gli ha lasciato scampo. Conosciuto per aver sterminato la sua famiglia 21 anni fa, il 14 aprile del 1999 e lui è morto proprio alla vigilia dell’anniversario di quel tremendo episodio di cronaca.

A riportare la notizia è stato il giornale La Nazione, secondo cui l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo contro un albero. Da una prima ricostruzione pare che non avesse fatto uso di sostanze stupefacenti e che non fosse in stato di ebrezza.

Cantaridi uccise la moglie, la figlia di 4 anni e la sorella a coltellate e poi fece esplodere la casa in cui vivevano in via Landi. Dopo che i carabinieri trovarono il coltello insanguinato nell’appartamento, lo interrogarono in ospedale e Cantaridi confessò il triplice omicidio. Condannato a 16 anni, nel 2009 era uscito per buona condotta e aveva trovato lavoro in un supermercato. Poi, all’anniversario di quella tremenda strage, dopo 21 anni, è deceduto in un incidente stradale.