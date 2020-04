0 Facebook Marcianise piange Maria Rosaria Rosato, morta a 58 anni in casa, lascia la madre e i figli Cronaca 14 Aprile 2020 12:52 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Marcianise. Maria Rosaria Rosato è deceduta nella notte tra lunedì e martedì nell’appartamento in cui viveva con l’anziana madre. La notizia è stata riportata da Casertace.

Sembrerebbe che le cause della morte non siano riconducibili al Coronavirus, probabilmente un improvviso malore non le ha lasciato scampo. La donna aveva 58 anni, lascia i figli e l’anziana signora.

Sul posto sarebbero intervenuti anche i carabinieri. Dolore e sgomento nella comunità di Marcianise, in tanti ricordano la cinquantottenne come una donna dall’animo buono.