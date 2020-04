0 Facebook Coronavirus a Napoli, sette nuovi focolai. De Luca: “Troppi contagi nell’area nord e al Vomero” News 14 Aprile 2020 14:33 Di redazione 2'

“Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania fa rilevare la presenza di interi gruppi familiari positivi. La situazione e’ preoccupante in alcune realtà della provincia di Napoli, dove nei giorni scorsi si sono registrati comportamenti poco responsabili da parte di gruppi di cittadini”. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca, riportando i dati di alcuni Comuni dell’area nord di Napoli attualmente attenzionati.

L’AREA NORD DI NAPOLI

In particolare, si registrano 61 casi a Casoria, 58 a Giugliano, 52 a Pozzuoli e Marano, 49 ad Afragola, 36 a Frattamaggiore e Frattaminore, per un totale di 308 contagi. “L’Asl Napoli 2 Nord – sottolinea il presidente della Regione – e’ impegnata in un lavoro straordinario per ricostruire la catena di rapporti avuti dai contagiati ed evitare la diffusione dell’epidemia. Ma e’ necessario avere comportamenti rigorosi, e non i rilassamenti che in quei territori si sono registrati, con centinaia di persone in mezzo alle strade”. DE LUCA ha invitato le forze dell’ordine, le unita’ dell’esercito e le polizie municipali a “sviluppare il piu’ rigoroso controllo per contrastare atteggiamenti scorretti”.

IL QUARTIERE VOMERO DI NAPOLI

“L’Asl Napoli 1 e’ impegnata a contenere, con i necessari controlli territoriali, un focolaio di contagio che e’ emerso nella citta’ di Napoli, nell’area del Vomero. E’ urgente anche qui, ampliare e rendere rigorosi i controlli”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo DE LUCA. “Dovrebbe essere chiaro a tutti – dice – che i comportamenti scorretti offendono e danneggiano la stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole con grande spirito di sacrificio. Cosi’ come dovrebbe essere chiaro che piu’ si e’ responsabili, prima finisce questa emergenza. E’ evidente che il permanere di situazioni di rischio renderebbe inevitabili misure territoriali di quarantena ancora più’.