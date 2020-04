0 Facebook Come è morto Franco Lauro, scomparso il giornalista sportivo Rai News 14 Aprile 2020 19:04 Di redazione 1'

Dopo aver appreso la triste notizia, in tanti si stanno domandando come è morto Franco Lauro. Il noto giornalista sportivo è deceduto all’età di 59 anni questo martedì pomeriggio.

Come è morto Franco Lauro

Franco Lauro si trovava nel suo appartamento di Roma in via Croce, quando è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. Inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La morte di Franco Lauro segna una grande perdita per il giornalismo sportivo italiano. Professionista preparato e amato dal pubblico, i suoi programmi erano seguitissimi. Dolore e sgomento tra i colleghi.