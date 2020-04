0 Facebook Napoli piange Franco, il 35enne non ce l’ha fatta: “Vivrai nei nostri cuori” Vittima di un incidente sul lavoro, Franco era ricoverato presso l'ospedale Cardarelli. Era in coma da tre mesi Cronaca 12 Aprile 2020 12:30 Di redazione 2'

Ha lottato fino alla fine come un guerriero ma purtroppo non ce l’ha fatta. È deceduto Franco Castiglia il 35enne ricoverato in coma presso l’ospedale Cardarelli. Il giovane era rimasto vittima di un grave incidente di lavoro tre mesi fa.

Come riportato da Teleclub, le condizioni di Franco sono peggiorate fino al tragico epilogo. La triste notizia ha gettato nello sconforto amici e parenti. Franco era molto amato e conosciuto. Sono tanti in messaggi d’affetto per lui.

“Questa vita beffarda, si è presa gioco di te fino al tuo ultimo respiro. Avevi ancora tanto da dare a tua moglie e ai tuoi figli. Il nostro gigante buono è volato via da questa terra. Vivrai nei ricordi e nei nostri cuori. In sogno mi hai detto semplicemente stagli vicino. Ed io ti dico semplicemente dagli la forza di sopravvivere questa vita crudele lontano da te che eri il loro tutto. Hai lottato fino a non avere più forze, per 3 lunghi mesi ti sei aggrappato a questa vita. Non puoi avere nemmeno un saluto dignitoso per colpa di quello che sta accadendo in sto mondo assurdo“, ha scritto la cugina.