0 Facebook Monteruscello, festa dopo il pranzo di Pasqua: balli e canti tra le scale del palazzo Polemiche dopo il video che ha mostrato un gruppo di persone festeggiare dopo il pranzo pasquale. Creato assembramento nonstante i divieti Pozzuoli 12 Aprile 2020 19:53 Di redazione 1'

Ancora polemiche per le violazioni delle norme anti cornavirus. È bufera dopo un video pubblicato da Cronaca Flegrea che ha mostrato decine di persone ballare e cantare tra le scale di una palazzina di Monteruscello, vicino Pozzuoli.

Uomini, donne, adulti e bambini tutti insieme senza mascherine, guanti e senza – ovviamente – rispettare le norme sulla distanza. Secondo il quotidiano online, sono stati gli stessi organizzatori del party ad aver contattato il giornale.

Tra i protagonisti della festa, come pubblicato da Cronaca Flegrea, un noto pregiudicato del complesso popolare di via Giorgio De Chirico conosciuto come i ‘600 alloggi‘. Sarebbe stato lui ad organizzare l’evento dopo il consueto pranzo di Pasqua.